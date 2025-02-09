Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Мостовой объяснил, почему уход Клаудиньо не ослабит «Зенит»

Андрей Мостовой объяснил, почему уход Клаудиньо не ослабит «Зенит»
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний нападающий «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопрос, не ослабит ли сине-бело-голубых уход атакующего полузащитника Клаудиньо из клуба.

«Я думаю, что всё нормально будет. Потому что Клаудиньо в последний год был не прям супер, немного не тот уровень был. Поэтому я думаю, что сейчас его просто заменят на позиции, например Максим Глушенков, он как раз сейчас играет на этой позиции», — приводит слова Мостового ТАСС.

«Зенит» объявил о переходе Клаудиньо в катарский «Аль-Садд» 22 января. Полузащитник выступал за санкт-петербургский клуб с 2021 года. За это время бразилец принял участие в 121 матче, забил 21 гол и отдал 31 результативную передачу. Вместе с сине-бело-голубыми футболист трижды становился чемпионом России, три раза — победителем Суперкубка и однажды — обладателем Кубка страны.

Материалы по теме
Валерий Газзаев: Клаудиньо был системообразующим игроком «Зенита»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android