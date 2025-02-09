Андрей Мостовой объяснил, почему уход Клаудиньо не ослабит «Зенит»

Крайний нападающий «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопрос, не ослабит ли сине-бело-голубых уход атакующего полузащитника Клаудиньо из клуба.

«Я думаю, что всё нормально будет. Потому что Клаудиньо в последний год был не прям супер, немного не тот уровень был. Поэтому я думаю, что сейчас его просто заменят на позиции, например Максим Глушенков, он как раз сейчас играет на этой позиции», — приводит слова Мостового ТАСС.

«Зенит» объявил о переходе Клаудиньо в катарский «Аль-Садд» 22 января. Полузащитник выступал за санкт-петербургский клуб с 2021 года. За это время бразилец принял участие в 121 матче, забил 21 гол и отдал 31 результативную передачу. Вместе с сине-бело-голубыми футболист трижды становился чемпионом России, три раза — победителем Суперкубка и однажды — обладателем Кубка страны.

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