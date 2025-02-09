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Опубликованы переговоры VAR в моменте с пенальти в ворота «Реала» в мадридском дерби

Опубликованы переговоры VAR в моменте с пенальти в ворота «Реала» в мадридском дерби
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Обнародованы переговоры главного судьи матча 23-го тура Ла Лиги между мадридскими «Реалом» и «Атлетико» (1:1) Сесара Сото Градо с арбитром на VAR Рикардо Бенгоэчеа во время обсуждения нарушения полузащитника «сливочных» Орельена Тчуамени на хавбеке «матрасников» Самуэле Лино, за которое в ворота хозяев был назначен пенальти.

Испания — Примера . 23-й тур
08 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Альварес – 35'     1:1 Мбаппе – 50'    

VAR. Это действие удалось снять не очень чётко, принято?
Сото Градо. Принято, но он [Тчуамени] наступает на него [Лино] шипами. Дай мне ещё один [ракурс]. Посмотри, есть ли повтор, показывающий этот момент сзади.

VAR. То, что есть, самого лучшего качества, Сесар. Остальные [ракурсы] очень нечёткие.
Сото Градо. Тогда я назначу пенальти. Только пенальти, без предупреждения, — приводит диалог судей Relevo.

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