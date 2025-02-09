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Гарри Кейн: могу сказать, что я очень счастлив в «Баварии»

Гарри Кейн: могу сказать, что я очень счастлив в «Баварии»
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31-летний нападающий «Баварии» Гарри Кейн ответил на вопрос о своём будущем в немецком клубе после того, как стало известно, что в его контракте есть пункт об отступных в размере € 65 млн, который может открыть ему путь к возвращению в английскую Премьер-лигу.

«Я не хочу говорить об этом. Могу сказать только то, что я очень счастлив в «Баварии», — приводит слова Кейна Mirror со ссылкой на Sky Sports Germany.

Английский нападающий перешёл в «Баварию» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 72 матчах во всех турнирах, в которых отметился 72 голами и 22 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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