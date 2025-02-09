Аршавин считает, что уровень футбола в России почти не изменился с момента отстранения

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался об изменении уровня российского футбола после отстранения клубов и сборных от участия в международных турнирах в 2022 году.

«Я думаю, что до 2028 года никаких допусков не будет. Что касается еврокубков, то, пока не закончится вся ситуация, футбол нигде не допустят. Я думаю, что уровень футбола остался примерно тем же, что и был до изоляции. Плюс-минус то же самое всё», — приводит слова Аршавина ТАСС.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что в 2025 году ожидает положительных изменений по вопросу допуска российских команд к международным турнирам. В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей: с Сербией (4:0), Беларусью (0:4), Вьетнамом (3:0), Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).

Самые титулованные футбольные клубы России: