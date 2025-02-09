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Тер Штеген сообщил тренерам «Барселоны», когда сможет выйти на поле — Sport.es

Тер Штеген сообщил тренерам «Барселоны», когда сможет выйти на поле — Sport.es
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Восстановление 32-летнего вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена после тяжёлой травмы колена проходит быстрее изначальных прогнозов. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, немецкий футболист сообщил тренерскому штабу сине-гранатовых, что он будет готов принять участие в последних пяти матчах испанской Примеры, а также в полуфинальных играх Лиги чемпионов в случае выхода «Барселоны» в эту стадию турнира.

Подчёркивается, что на текущий момент тер Штеген уже тренируется в спортивном городке каталонского клуба и отрабатывает упражнения на газоне.

32-летний футболист травмировался в матче 6-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (5:1), который состоялся в минувшем сентябре.

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