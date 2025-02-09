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В «СКА-Хабаровск» назвали неадекватным поведение игрока клуба Жан-Шарля и его агента

В «СКА-Хабаровск» назвали неадекватным поведение игрока клуба Жан-Шарля и его агента
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В «СКА-Хабаровск» высказались о ситуации с нападающим Яо Жан-Шарлем, который уехал в один из клубов КНР, несмотря на наличие контракта с российской командой.

«После того как выяснилось, что Шарль самовольно уехал в КНР и сейчас находится в одном из местных клубов, «СКА-Хабаровск» обратился к футболисту и к этому китайскому клубу с требованиями объяснить сложившуюся ситуацию.

У СКА есть на руках предложения о его трансфере в «Динамо-Минск» и БАТЭ, есть интерес ещё нескольких клубов из Сербии, Болгарии и ФНЛ. Но Шарль с агентами срывают продвижение по переговорам своими действиями и неадекватным поведением, в том числе в ходе переговоров с новыми клубами. Представители игрока везде предлагают его свободным агентом, хотя он таковым не является», — сообщили в пресс-службе клуба корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

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