Оздоев не сыграл в матче ПАОКа из-за отстранения в связи с дракой с фанатами — SDNA

Российский полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев не смог принять участие в матче 22-го тура чемпионата Греции с ОФИ (0:5) из-за 10-дневной дисквалификации за драку с болельщиками АЕКа после поражения во встрече Кубка Греции. Об этом сообщает SDNA.

По информации источника, помимо Оздоева, дисквалификации также подверглись другие игроки греческого клуба: Тайсон, Томаш Кендзёра, Деян Ловрен и Тарик Тиссудали.

Оздоев выступает в составе ПАОКа с лета 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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