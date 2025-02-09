Оздоев не сыграл в матче ПАОКа из-за отстранения в связи с дракой с фанатами — SDNA
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Российский полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев не смог принять участие в матче 22-го тура чемпионата Греции с ОФИ (0:5) из-за 10-дневной дисквалификации за драку с болельщиками АЕКа после поражения во встрече Кубка Греции. Об этом сообщает SDNA.
Греция — Суперлига . 22-й тур
08 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
ОФИ
Ираклион
Окончен
0 : 5
ПАОК
Салоники
0:1 Саматта – 2' 0:2 Пелькас – 8' 0:3 Шваб – 30' 0:4 Михайлидис – 58' 0:5 Саматта – 67'
Удаления: Шенгелия – 11' / нет
По информации источника, помимо Оздоева, дисквалификации также подверглись другие игроки греческого клуба: Тайсон, Томаш Кендзёра, Деян Ловрен и Тарик Тиссудали.
Оздоев выступает в составе ПАОКа с лета 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.
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