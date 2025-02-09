Бородюк: недопонимания с Бышовцем остались в прошлом, отношусь к нему с уважением

Бывший нападающий московского «Динамо» Александр Бородюк высказался о давнем конфликте с экс-тренером бело-голубых Анатолием Бышовцем. По словам Бородюка, все недопонимания между ними остались в прошлом.

«Прочитал в СМИ недавнюю статью о моём конфликте с Анатолием Фёдоровичем Бышовцем. Я бы хотел закрыть эту тему. В каждой команде случаются недопонимания между тренером и игроком, ведь есть амбиции и характер. Но это всё в прошлом. Главное, что в настоящем у нас нормальные взаимоотношения. Я отношусь к нему с уважением как к тренеру, который выиграл Олимпийские игры», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.