Александр Соболев поделился ощущениями от первого сбора с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил на вопрос об эмоциях от первого полноценного сбора с санкт-петербургской командой.

— Половина ваших первых полноценных сборов с «Зенитом» позади. Как ощущения?

— Ощущения очень хорошие, потому что, как я уже говорил, на сборах я лучше адаптируюсь и взаимодействую с партнёрами. И быть с ними всё время вместе — для меня это ещё одна возможность адаптироваться до конца, — приводит слова Соболева пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

27-летний футболист перешёл в санкт-петербургский клуб из московского «Спартака» минувшим летом. За этот период Соболев принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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