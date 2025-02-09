«Их много, а я один». Соболев — о шутках в свой адрес от других игроков «Зенита»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил на вопрос о своей адаптации в санкт-петербургском клубе.

— Один из показателей адаптации — это шутки в ваш адрес, вы тоже партнёров подкалываете. В равной пропорции это всё происходит?

— Их много, а я один. Поэтому соотношение 50 на 50 для меня нормальное (улыбается), — приводит слова Соболева пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

27-летний футболист перешёл в санкт-петербургский клуб из московского «Спартака» минувшим летом. За этот период Соболев принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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