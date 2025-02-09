Васкес — о судействе в мадридском дерби: если заговорю об этом, у меня будут проблемы
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Правый защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес в послематчевом интервью ответил на вопрос о работе судьи в игре 23-го тура испанской Примеры с мадридским «Атлетико» (1:1).
Испания — Примера . 23-й тур
08 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Альварес – 35' 1:1 Мбаппе – 50'
«Судейство? Если я заговорю об этом, то у меня будут проблемы», — приводит слова Васкеса Madrid Zone в соцсети X (ранее Twitter).
Ранее клубное телевидение «Реала» раскритиковало судейство в дерби. Больше всего в клубе были возмущены спорным эпизодом с назначением пенальти в ворота «сливочных» на 34-й минуте встречи, когда выступавший в этом матче в роли защитника хозяев Орельен Тчуамени сфолил на вингере «Атлетико» Самуэле Лино в своей штрафной площади.
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