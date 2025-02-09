Васкес — о судействе в мадридском дерби: если заговорю об этом, у меня будут проблемы

Правый защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес в послематчевом интервью ответил на вопрос о работе судьи в игре 23-го тура испанской Примеры с мадридским «Атлетико» (1:1).

«Судейство? Если я заговорю об этом, то у меня будут проблемы», — приводит слова Васкеса Madrid Zone в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее клубное телевидение «Реала» раскритиковало судейство в дерби. Больше всего в клубе были возмущены спорным эпизодом с назначением пенальти в ворота «сливочных» на 34-й минуте встречи, когда выступавший в этом матче в роли защитника хозяев Орельен Тчуамени сфолил на вингере «Атлетико» Самуэле Лино в своей штрафной площади.