«Теперь судят по фото, это немыслимо». Лаос — о пенальти в ворота «Реала» в дерби Мадрида

Бывший футбольный арбитр Антонио Матеу Лаос поделился мнением о решении судьи Сесара Сото Градо назначить пенальти в ворота мадридского «Реала» в матче 23-го тура Ла Лиги с «Атлетико» (1:1) за фол полузащитника «сливочных» Орельена Тчуамени на хавбеке «матрасников» Самуэле Лино. Напомним, Сото Градо назначил пенальти после просмотра VAR.

«Крайне невероятно, что мы пришли к тому, что судейство происходит с помощью фотографии, не отражающей суть и характер игры. Подобное изменяет вид спорта, который увлекает нас на протяжении многих лет. Но они всё равно продолжают ошибаться.

Судья обладает достаточной компетенцией. Пусть зрители знают, что последнее слово всегда остаётся за арбитром, и он может не прислушиваться к VAR», — приводит слова Лаоса Relevo.

Материалы по теме Опубликованы переговоры VAR в моменте с пенальти в ворота «Реала» в мадридском дерби

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: