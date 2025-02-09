Юрий Сёмин высказался о готовности команды Роналду приехать на турнир в Россию

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о готовности «Аль-Насра» приехать на турнир в Россию, о чём ранее сообщил коммерческий директор саудовского клуба Жорди Дюранте. Напомним, в составе «Аль-Насра» выступает нападающий Криштиану Роналду.

«Надо проводить международные матчи и турниры, если есть такая возможность. В этом направлении работают все клубы. Будет интересно. «Аль-Наср» — команда высокого уровня, а чемпионат Саудовской Аравии с каждым годом только прогрессирует.

Что касается Роналду, болельщикам всегда приятно посмотреть на лучшего игрока в мировом футболе. Думаю, они будут рады и будет полный стадион. Мы помним, как он дважды играл на «Локомотиве». Он оставил большую память о себе — по-моему, каждый год Роналду это подтверждает», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме Сёмин: в технике с Хвичей мог сравниться только Марат Измайлов

Самые титулованные футбольные клубы России: