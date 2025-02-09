Экс-судья объяснил, почему игрок «Реала» Себальос не был удалён в матче с «Атлетико»

Бывший испанский футбольный судья Павел Фернандес объяснил, почему полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос не был удалён за фол на хавбеке «Атлетико» Пабло Барриосе в матче 23-го тура Ла Лиги (1:1).

«Почему VAR не вмешался в этот эпизод? Потому что действие произошло на уровне земли. Это не красная карточка», – написал Фернандес в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, на 25-й минуте полузащитник «Реала» Даниэль Себальос наступил на ногу хавбеку «Атлетико» Пабло Барриосу, который на тот момент уже успел вынести мяч в подкате. Главный арбитр матча Сесар Сото Градо показал игроку хозяев жёлтую карточку.