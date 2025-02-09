Экс-судья объяснил, почему игрок «Реала» Себальос не был удалён в матче с «Атлетико»
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Бывший испанский футбольный судья Павел Фернандес объяснил, почему полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос не был удалён за фол на хавбеке «Атлетико» Пабло Барриосе в матче 23-го тура Ла Лиги (1:1).
Испания — Примера . 23-й тур
08 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Альварес – 35' 1:1 Мбаппе – 50'
«Почему VAR не вмешался в этот эпизод? Потому что действие произошло на уровне земли. Это не красная карточка», – написал Фернандес в соцсети X (ранее Twitter).
Напомним, на 25-й минуте полузащитник «Реала» Даниэль Себальос наступил на ногу хавбеку «Атлетико» Пабло Барриосу, который на тот момент уже успел вынести мяч в подкате. Главный арбитр матча Сесар Сото Градо показал игроку хозяев жёлтую карточку.
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