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Экс-судья объяснил, почему игрок «Реала» Себальос не был удалён в матче с «Атлетико»

Экс-судья объяснил, почему игрок «Реала» Себальос не был удалён в матче с «Атлетико»
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Бывший испанский футбольный судья Павел Фернандес объяснил, почему полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос не был удалён за фол на хавбеке «Атлетико» Пабло Барриосе в матче 23-го тура Ла Лиги (1:1).

Испания — Примера . 23-й тур
08 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Альварес – 35'     1:1 Мбаппе – 50'    

«Почему VAR не вмешался в этот эпизод? Потому что действие произошло на уровне земли. Это не красная карточка», – написал Фернандес в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, на 25-й минуте полузащитник «Реала» Даниэль Себальос наступил на ногу хавбеку «Атлетико» Пабло Барриосу, который на тот момент уже успел вынести мяч в подкате. Главный арбитр матча Сесар Сото Градо показал игроку хозяев жёлтую карточку.

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