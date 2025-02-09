Экс-тренер Хусанова высказался о первом голе защитника за «Манчестер Сити»
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Бывший тренер «Энергетика-БГУ» Алексей Меркулов высказался о первом голе защитника Абдукодира Хусанова за «Манчестер Сити» в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Лейтон Ориент» (2:1).
Кубок Англии . 1/16 финала
08 февраля 2025, суббота. 15:15 МСК
Лейтон Ориент
Лондон
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Ортега – 16' 1:1 Хусанов – 56' 1:2 Де Брёйне – 79'
«Удачных совпадений в футболе никто не отменял. Здесь, на мой взгляд, не нужно недооценивать и не нужно переоценивать роль Хусанова в моменте с голом «Сити». Скажу лишь, что, если бы мяч не попал в Абдукодира, скорее всего, вратарь бы отразил этот удар. А так рикошет привёл к голу. Надеюсь, этот гол повысит ставки Хусанова на пути к стабильному месту в составе», — сказал Меркулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
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