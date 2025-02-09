Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер Хусанова высказался о первом голе защитника за «Манчестер Сити»

Экс-тренер Хусанова высказался о первом голе защитника за «Манчестер Сити»
Комментарии

Бывший тренер «Энергетика-БГУ» Алексей Меркулов высказался о первом голе защитника Абдукодира Хусанова за «Манчестер Сити» в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Лейтон Ориент» (2:1).

Кубок Англии . 1/16 финала
08 февраля 2025, суббота. 15:15 МСК
Лейтон Ориент
Лондон
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Ортега – 16'     1:1 Хусанов – 56'     1:2 Де Брёйне – 79'    

«Удачных совпадений в футболе никто не отменял. Здесь, на мой взгляд, не нужно недооценивать и не нужно переоценивать роль Хусанова в моменте с голом «Сити». Скажу лишь, что, если бы мяч не попал в Абдукодира, скорее всего, вратарь бы отразил этот удар. А так рикошет привёл к голу. Надеюсь, этот гол повысит ставки Хусанова на пути к стабильному месту в составе», — сказал Меркулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Льюис — о матче Кубка Англии: рад, что Хусанов забил, у него было тяжёлое начало в «Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android