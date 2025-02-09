Экс-тренер Хусанова высказался о первом голе защитника за «Манчестер Сити»

Бывший тренер «Энергетика-БГУ» Алексей Меркулов высказался о первом голе защитника Абдукодира Хусанова за «Манчестер Сити» в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Лейтон Ориент» (2:1).

«Удачных совпадений в футболе никто не отменял. Здесь, на мой взгляд, не нужно недооценивать и не нужно переоценивать роль Хусанова в моменте с голом «Сити». Скажу лишь, что, если бы мяч не попал в Абдукодира, скорее всего, вратарь бы отразил этот удар. А так рикошет привёл к голу. Надеюсь, этот гол повысит ставки Хусанова на пути к стабильному месту в составе», — сказал Меркулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.