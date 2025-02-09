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Игрок «Зенита» Эракович назвал двух самых сложных соперников в РПЛ

Игрок «Зенита» Эракович назвал двух самых сложных соперников в РПЛ
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Защитник «Зенита» Страхиня Эракович ответил на вопрос о самых сильных футболистах соперника, против которых ему приходилось играть, выступая в Российской Премьер-Лиге.

«В РПЛ много хороших атакующих футболистов. Среди тех, против кого было сложнее играть, отмечу Манфреда Угальде, он сейчас выступает хорошо. Также выделю Джона Кордобу. Против них было очень сложно играть», — приводит слова Эраковича ТАСС.

Сербский футболист выступает в составе «Зенита» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Эраковича с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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