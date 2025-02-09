Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канчельскис объяснил, чем похожи нынешние «Спартак» и «Манчестер Юнайтед»

Канчельскис объяснил, чем похожи нынешние «Спартак» и «Манчестер Юнайтед»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, что объединяет нынешний «Спартак» и «красных дьяволов».

«Спартак» и «Манчестер Юнайтед» во многом похожи. Обе команды с большим прошлым сейчас находятся в кризисе. «Юнайтед» даже может не попасть в еврокубки в этом году. Со «Спартаком» всё сложнее.

Если клуб считает, что третье место для него – это норма, то у него всё в порядке. Раньше «Спартак» боролся только за первое место, а вторая строчка воспринималась как неудача. Сейчас всё могло немного измениться. Ситуация у этих команд точно схожая», – приводит слова Канчельскиса Metaratings.

Последний раз «Спартак» побеждал в чемпионате России в 2017 году. «Манчестер Юнайтед» выигрывал английскую Премьер-лигу в 2013 году.

Андрей Канчельскис выступал в составе «красных дьяволов» с 1991 по 1995 год. За этот период он принял участие в 161 матче во всех турнирах, в которых отметился 36 голами и 16 результативными передачами. Вместе с «Манчестер Юнайтед» российский футболист дважды выигрывал чемпионат Англии, а также по разу Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок Англии.

Материалы по теме
Канчельскис раскритиковал трансфер Ильи Помазуна из ЦСКА в «Спартак»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android