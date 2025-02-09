Канчельскис объяснил, чем похожи нынешние «Спартак» и «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, что объединяет нынешний «Спартак» и «красных дьяволов».

«Спартак» и «Манчестер Юнайтед» во многом похожи. Обе команды с большим прошлым сейчас находятся в кризисе. «Юнайтед» даже может не попасть в еврокубки в этом году. Со «Спартаком» всё сложнее.

Если клуб считает, что третье место для него – это норма, то у него всё в порядке. Раньше «Спартак» боролся только за первое место, а вторая строчка воспринималась как неудача. Сейчас всё могло немного измениться. Ситуация у этих команд точно схожая», – приводит слова Канчельскиса Metaratings.

Последний раз «Спартак» побеждал в чемпионате России в 2017 году. «Манчестер Юнайтед» выигрывал английскую Премьер-лигу в 2013 году.

Андрей Канчельскис выступал в составе «красных дьяволов» с 1991 по 1995 год. За этот период он принял участие в 161 матче во всех турнирах, в которых отметился 36 голами и 16 результативными передачами. Вместе с «Манчестер Юнайтед» российский футболист дважды выигрывал чемпионат Англии, а также по разу Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок Англии.

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