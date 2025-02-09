Фёдор Смолов: к 35 годам окончание футбола уже на горизонте, и от этого немного грустно

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов в день своего 35-летия рассказал о физическом состоянии и мыслях об окончании футбольной карьеры.

— Расскажи, ощущаешь ли ты себя на 35 лет, и если нет, то на сколько?

— Физически на самом деле себя чувствую нормально, в принципе, нагрузки даются вроде ещё относительно легко, поэтому в рамках футбола, наверное, возраст — это цифры.

Но, конечно же, грустные мысли посещают, потому что к 35 годам окончание футбола уже на горизонте, и от этого, наверное, так немного грустно, а в остальном всё супер, — сказал Смолов в интервью телеграм-каналу «Краснодара».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги на счету 35-летнего футболиста 13 матчей за «Краснодар», в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Смолова с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.