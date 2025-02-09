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Кутицкий рассказал, что у футболистов «Динамо» сохраняется вера в победу в РПЛ

Кутицкий рассказал, что у футболистов «Динамо» сохраняется вера в победу в РПЛ
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23-летний опорный полузащитник «Динамо» Александр Кутицкий считает важным для бело-голубых уверенно начать выступления в чемпионате России после его возобновления.

«Я думаю, что будет важная игра в Ростове, как мы начнём, так и будем двигаться, будем стараться побеждать чаще, чтобы приблизиться к первому месту. Будем стараться, бороться.

Есть ли вера в победу в РПЛ? Вера всегда есть, поэтому нужно стараться выходить на 100% в каждой игре», — приводит слова Кутицкого ТАСС.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги бело-голубые набрали 35 очков и на текущий момент занимают четвёртое место, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на четыре очка. В первом туре после возобновления чемпионата России «Динамо» встретится с «Ростовом». Игра состоится 2 марта и начнётся в 19:30 мск.

Турнирная таблица РПЛ
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