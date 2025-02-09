Эракович: «Зенит» — лучшая команда России, мы должны становиться чемпионами каждый год

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович выразил уверенность в том, что сине-бело-голубые станут чемпионами России по итогам нынешнего сезона. Также сербский футболист высказался об уходе полузащитника Клаудиньо из клуба.

«Мы будем чемпионами РПЛ в конце сезона, у меня есть в этом уверенность. У нас есть всё, чтобы выиграть чемпионат. «Зенит» — лучшая команда России, мы должны становиться чемпионами каждый год.

Уход Клаудиньо? Это нормально, желаю ему удачи, трансферы всегда будут. Пришёл Луис Энрике. Я думаю, что это не ослабит «Зенит», но посмотрим всё в конце сезона», — приводит слова Эраковича ТАСС.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали 39 очков и на текущий момент занимают второе место после «Краснодара», который также заработал 39 очков. В первом туре после возобновления чемпионата России «Зенит» встретится с московским ЦСКА. Игра состоится 1 марта и начнётся в 16:30 мск.

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