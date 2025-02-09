Игрок «Спартака» Рябчук высказался о сравнении Гарсии с Кордобой

Левый защитник «Спартака» Олег Рябчук высказался о сравнении новоиспечённого нападающего красно-белых Ливая Гарсии с форвардом «Краснодара» Джоном Кордобой.

— Многие Ливая Гарсию сравнивают с Кордобой. Что скажешь?

— Я уверен, что он лучше!

— Он будет разрывать?

— Да, — сказал Рябчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Гарсия перешёл в «Спартак» из греческого АЕКа. В нынешнем сезоне футболист провёл 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 15 млн.