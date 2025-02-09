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Агент нападающего «Локомотива» Ракова ответил на вопрос о будущем игрока

Агент нападающего «Локомотива» Ракова ответил на вопрос о будущем игрока
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Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Вадима Ракова, заявил, что будущее игрока в команде будет обсуждаться с руководством клуба в ближайшее время.

«Будущее Вадима будет обсуждаться на встрече с руководством клуба, на которой будет и главный тренер команды. Она состоится в ближайшее время. Раков неплохо себя проявил на сборах, посмотрим, как его оценивает Галактионов. Уже после этой встречи будет понятно, где Вадим будет играть», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

В текущем сезоне 20-летний футболист провёл за клуб во всех турнирах 16 матчей, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи.

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