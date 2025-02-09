Тель может перейти в «Манчестер Юнайтед» после завершения аренды в «Тоттенхэме» — The Sun

Нападающий «Баварии» Матис Тель рассматривает вариант с переходом в «Манчестер Юнайтед» после аренды в «Тоттенхэме», которая закончится грядущим летом. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, 19-летний футболист разочаровался в «шпорах» после разгромного поражения от «Ливерпуля» в ответном полуфинальном матче Кубка лиги со счётом 0:4. «Красные дьяволы» проявляли интерес к Телю ещё до его аренды в «Тоттенхэм». Подчёркивается, что лондонский клуб обладает возможностью выкупить французского футболиста по окончании сезона.

В сезоне-2024/2025 Тель принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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