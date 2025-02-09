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Комличенко рассказал, чем «Ростов» может ответить на дорогие покупки «Спартака» и «Зенита»

Комличенко рассказал, чем «Ростов» может ответить на дорогие покупки «Спартака» и «Зенита»
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко ответил, что его команда может противопоставить дорогостоящим трансферам «Спартака» и «Зенита».

– «Спартак» и «Зенит» позволяют себе многомиллионные трансферы. Чем может ответить «Ростов»?
– Командными действиями, как всегда. Работоспособностью, старанием, дисциплиной, порядком. У нас же никогда каких-то крупных покупок не было. Тут всё как всегда, ничего нового, — приводит слова Комличенко «ВсеПроСпорт.ру».

20 января санкт-петербургский клуб объявил о трансфере нападающего Луиса Энрике из «Ботафого». В бразильских СМИ появлялась информация, что «Зенит» мог приобрести 24-летнего футболиста за € 35 млн. 7 февраля красно-белые объявили о переходе форварда Ливая Гарсии из греческого АЕКа. СМИ сообщали, что «Спартак» мог заплатить за 27-летнего игрока € 20 млн.

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