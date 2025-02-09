Беллингем познакомил девушку с родителями, но оставил профиль на сайте знакомств — The Sun

У полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема всё ещё есть активный профиль в приложении для знакомств со знаменитостями Raya, хотя футболист уже познакомил свою девушку с родителями. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, это не обычное приложение для знакомств, профиль футболиста привязан к его подтверждённому аккаунту в социальной сети. Отмечается, что Беллингем встречается с американской моделью Эшлин Кастро с ноября 2024 года.

Беллингем выступает за «Реал» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 31 матче и записал в свой актив 10 голов и 10 результативных передач.