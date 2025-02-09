Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Беллингем познакомил девушку с родителями, но оставил профиль на сайте знакомств — The Sun

Беллингем познакомил девушку с родителями, но оставил профиль на сайте знакомств — The Sun
Комментарии

У полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема всё ещё есть активный профиль в приложении для знакомств со знаменитостями Raya, хотя футболист уже познакомил свою девушку с родителями. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, это не обычное приложение для знакомств, профиль футболиста привязан к его подтверждённому аккаунту в социальной сети. Отмечается, что Беллингем встречается с американской моделью Эшлин Кастро с ноября 2024 года.

Беллингем выступает за «Реал» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 31 матче и записал в свой актив 10 голов и 10 результативных передач.

Материалы по теме
Джуд Беллингем нецензурно выругался в адрес судьи во время матча «Реала» с «Атлетико»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android