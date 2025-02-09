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Юрист высказался о возможном лишении свободы Оздоева за драку с болельщиками в Греции

Юрист высказался о возможном лишении свободы Оздоева за драку с болельщиками в Греции
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Юрист Андрей Князев рассказал, может ли грозить российскому полузащитнику ПАОКа Магомеду Оздоеву лишение свободы за драку с болельщиками греческого АЕКа, произошедшую после очного матча команд в Кубке Греции.

«Если особых телесных повреждений нет, вряд ли Оздоева приговорят к лишению свободы. Это не хулиганство Мамаева и Кокорина. К тому же есть такая вещь, как примирение, например, — многое зависит от позиции пострадавшего болельщика. Вряд ли Оздоеву дадут реальный срок. Может быть, в Греции наказание построже, но наверняка можно заплатить компенсацию и не сесть в тюрьму», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Оздоеву и другим футболистам ПАОКа, принявшим участие в драке, может грозить лишение свободы на срок от трёх месяцев, а также денежные штрафы.

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