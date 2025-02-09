Sport.es: «МЮ» получил отказ от Фирмина на предложение перейти из «Барселоны» за € 70 млн

21-летний полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес отказался переходить в «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллу» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, оба клуба были готовы заплатить сине-гранатовым € 70 млн за трансфер испанского футболиста, однако он «не хотел слышать» ни об одном из этих предложений. Лопес настаивает на желании добиться успеха в «Барселоне».

Фермин является выпускником академии сине-гранатовых. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение 21-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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