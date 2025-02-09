«Плимут Аргайл» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча Кубка Англии начнётся в 18:00 мск

Сегодня, 9 февраля, состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Плимут Аргайл» и «Ливерпуль». Команды будут играть на стадионе «Хоум Парк» в Плимуте (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сэмюэлем Барроттом. Начало игры — в 18:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее в 1/8 финала Кубка Англии уже вышли «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Миллуолл», «Кардифф Сити», «Ипсвич Таун», «Борнмут», «Бёрнли», «Фулхэм», «Престон Норт Энд», «Ньюкасл» и «Брайтон».

Действующим обладателем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который в финале прошлого розыгрыша турнира обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.