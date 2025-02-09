«Больше так не делай». Алип — о разговоре с Торопом, которому он нанёс травму головы

Защитник «Зенита» Нуралы Алип сообщил, что он ещё раз извинился перед вратарём ЦСКА Владиславом Торопом, который получил перелом лицевой кости из-за столкновения с казахстанским игроком в очном матче команд в Фонбет Кубке России в мае 2024 года. Напомним, 4 февраля «Зенит» и ЦСКА встретились в игре Winline Зимнего Кубка РПЛ (2:2, 4:1 пен.).

— До или после игры с ЦСКА удалось пообщаться с Владиславом Торопом?

— Да, когда перед матчем стояли в подтрибунке, я подошёл к нему, ещё раз извинился за то столкновение. Он мне в шутку сказал: «Больше так не делай». — «Да я к тебе и близко подходить не буду!» И в конце, после серии пенальти, пожелал ему удачи, — приводит слова Алипа пресс-служба сине-бело-голубых на официальном сайте.

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