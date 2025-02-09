Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Больше так не делай». Алип — о разговоре с Торопом, которому он нанёс травму головы

«Больше так не делай». Алип — о разговоре с Торопом, которому он нанёс травму головы
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Зенита» Нуралы Алип сообщил, что он ещё раз извинился перед вратарём ЦСКА Владиславом Торопом, который получил перелом лицевой кости из-за столкновения с казахстанским игроком в очном матче команд в Фонбет Кубке России в мае 2024 года. Напомним, 4 февраля «Зенит» и ЦСКА встретились в игре Winline Зимнего Кубка РПЛ (2:2, 4:1 пен.).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
15 мая 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
5 : 4
ЦСКА
Москва
Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 2
4 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 дос Сантос – 49'     1:1 Кисляк – 57'     1:2 Шуманский – 88'     2:2 Соболев – 90+3'    

— До или после игры с ЦСКА удалось пообщаться с Владиславом Торопом?
— Да, когда перед матчем стояли в подтрибунке, я подошёл к нему, ещё раз извинился за то столкновение. Он мне в шутку сказал: «Больше так не делай». — «Да я к тебе и близко подходить не буду!» И в конце, после серии пенальти, пожелал ему удачи, — приводит слова Алипа пресс-служба сине-бело-голубых на официальном сайте.

Материалы по теме
Защитник «Зенита» Алип — о победе над ЦСКА: Соболь своей клюшкой забил

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android