Тренер «Атлетико» Симеоне оценил скандальную ситуацию с пенальти в матче с «Реалом»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне оценил работу арбитра в матче 23-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (1:1).

«Что касается пенальти, уже был похожий эпизод в матче «Атлетик» – «Жирона», и тогда судью тоже вызвали к монитору VAR. Ситуация была примерно такая же.

Если говорить про фол Себальоса на Барриосе, то для одних это красная карточка или момент, который стоило пересмотреть. Для других – нет. Судья понял его так, как понял, и VAR не стал вмешиваться, потому что не увидел в этом необходимости. Я считаю, что арбитр провёл хорошую игру, опираясь на свои критерии и решения в ключевые моменты», – приводит слова Симеоне DAZN.

Напомним, на 25-й минуте полузащитник «Реала» Даниэль Себальос наступил на ногу хавбеку «Атлетико» Пабло Барриосу, который на тот момент уже успел вынести мяч в подкате. Главный арбитр матча Сесар Сото Градо показал игроку хозяев жёлтую карточку. На 34-й минуте встречи выступавший в этом матче в роли защитника хозяев Орельен Тчуамени сфолил на вингере гостей Самуэле Лино в своей штрафной площади, после чего был назначен пенальти в ворота «Реала».