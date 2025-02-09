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Тренер «Атлетико» Симеоне оценил скандальную ситуацию с пенальти в матче с «Реалом»

Тренер «Атлетико» Симеоне оценил скандальную ситуацию с пенальти в матче с «Реалом»
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне оценил работу арбитра в матче 23-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (1:1).

Испания — Примера . 23-й тур
08 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Альварес – 35'     1:1 Мбаппе – 50'    

«Что касается пенальти, уже был похожий эпизод в матче «Атлетик» – «Жирона», и тогда судью тоже вызвали к монитору VAR. Ситуация была примерно такая же.

Если говорить про фол Себальоса на Барриосе, то для одних это красная карточка или момент, который стоило пересмотреть. Для других – нет. Судья понял его так, как понял, и VAR не стал вмешиваться, потому что не увидел в этом необходимости. Я считаю, что арбитр провёл хорошую игру, опираясь на свои критерии и решения в ключевые моменты», – приводит слова Симеоне DAZN.

Напомним, на 25-й минуте полузащитник «Реала» Даниэль Себальос наступил на ногу хавбеку «Атлетико» Пабло Барриосу, который на тот момент уже успел вынести мяч в подкате. Главный арбитр матча Сесар Сото Градо показал игроку хозяев жёлтую карточку. На 34-й минуте встречи выступавший в этом матче в роли защитника хозяев Орельен Тчуамени сфолил на вингере гостей Самуэле Лино в своей штрафной площади, после чего был назначен пенальти в ворота «Реала».

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