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«Челси» намерен купить Луиса Диаса у «Ливерпуля» грядущим летом — Antena 2

«Челси» намерен купить Луиса Диаса у «Ливерпуля» грядущим летом — Antena 2
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«Челси» проявляет активный интерес к 28-летнему крайнему нападающему «Ливерпуля» Луису Диасу. Об этом сообщает Antena 2.

По информации источника, лондонский клуб предпримет попытку приобрести колумбийского футболиста грядущим летом. Подчёркивается, что «синие» готовы сделать Диаса одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

Нападающий играет за «Ливерпуль» с января 2022 года. За этот период он принял участие в 130 матчах во всех турнирах, в которых отметился 36 голами и 16 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Диаса с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.

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