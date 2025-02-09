«Атлетико» рассматривает нападающего из АПЛ в качестве замены Гризманну — TEAMtalk

Мадридский «Атлетико» проявляет интерес к 27-летнему нападающему «Кристал Пэлас» Жан-Филиппу Матета. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, главный тренер «матрасников» Диего Симеоне хочет усилить линию нападения команды и рассматривает Матета в качестве потенциальной замены для 33-летнего Антуана Гризманна. Подчёркивается, что на текущий момент «Кристал Пэлас» не определился с ценой на французского игрока.

В нынешнем сезоне Матета принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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