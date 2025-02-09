«Рубин» проиграл узбекистанскому «Нефтчи» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались казанский «Рубин» и узбекистанский «Нефтчи». Игра проходила в Белеке (Турция), где команды проводят сборы. Казанский клуб проиграл со счётом 0:1.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 февраля 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Рубин
Казань, Россия
Окончен
0 : 1
Нефтчи Ф
Фергана, Узбекистан
0:1 Табатадзе – 43'
Единственный гол в матче забил нападающий «Нефтчи» Тома Табатадзе на 43-й минуте.
Следующий товарищеский матч команда Рашида Рахимова проведёт с «Оренбургом» в субботу, 22 февраля.
«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 26 очков за 18 матчей. На первом месте располагается «Краснодар» (39). Первый матч после паузы «Рубин» сыграет на выезде с «Ахматом» 1 марта.
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