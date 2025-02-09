«Рубин» проиграл узбекистанскому «Нефтчи» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались казанский «Рубин» и узбекистанский «Нефтчи». Игра проходила в Белеке (Турция), где команды проводят сборы. Казанский клуб проиграл со счётом 0:1.

Единственный гол в матче забил нападающий «Нефтчи» Тома Табатадзе на 43-й минуте.

Следующий товарищеский матч команда Рашида Рахимова проведёт с «Оренбургом» в субботу, 22 февраля.

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 26 очков за 18 матчей. На первом месте располагается «Краснодар» (39). Первый матч после паузы «Рубин» сыграет на выезде с «Ахматом» 1 марта.