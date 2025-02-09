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В «Атлетико» в недоумении из-за решения не удалять Себальоса в мадридском дерби — AS

В «Атлетико» в недоумении из-за решения не удалять Себальоса в мадридском дерби — AS
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В мадридском «Атлетико» вызвало «недоумение» решение судьи Сесара Сото Градо не удалять полузащитника «Реала» Даниеля Себальоса за фол на Пабло Барриосе в очном матче команд в 23-м туре Ла Лиги (1:1). Об этом сообщает AS. Эпизод с нарушением правил Себальосом произошёл на 25-й минуте.

Испания — Примера . 23-й тур
08 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Альварес – 35'     1:1 Мбаппе – 50'    

По информации источника, в публичном поле «матрасники» поддерживают работу судей, однако внутри клуба не понимают, почему хавбек «сливочных» не был удалён.

В «Атлетико» также отмечают, как «Реал» активно акцентировал внимание на необходимости удаления защитника «Эспаньола» Карлоса Ромеро за грубый фол на Килиане Мбаппе во встрече команд в Примере (1:0). Однако в похожей ситуации, где на месте Ромеро оказался Себальос, не получивший красной карточки, «Королевский клуб» не продемонстрировал аналогичной реакции.

В стане «матрасников» считают, что главный судья матча Сесар Сото Градо подвергался сильному давлению со стороны «Реала» в течение недели перед игрой.

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