Гол Дибалы с пенальти принёс «Роме» победу над «Венецией» в матче Серии А

Завершился матч 24-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Венеция» и «Рома». Команды играли на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Лукой Цуфферли (Италия). «Рома» одержала победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий гостей Пауло Дибала на 57-й минуте, реализовав пенальти.

После 24 сыгранных матчей «Венеция» располагается на 19-й строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 16 очков. «Рома» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 34 очка. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 54 очка.