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Гол Дибалы с пенальти принёс «Роме» победу над «Венецией» в матче Серии А

Гол Дибалы с пенальти принёс «Роме» победу над «Венецией» в матче Серии А
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Завершился матч 24-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Венеция» и «Рома». Команды играли на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Лукой Цуфферли (Италия). «Рома» одержала победу со счётом 1:0.

Италия — Серия А . 24-й тур
09 февраля 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Венеция
Венеция
Окончен
0 : 1
Рома
Рим
0:1 Дибала – 57'    

Единственный гол в матче забил нападающий гостей Пауло Дибала на 57-й минуте, реализовав пенальти.

После 24 сыгранных матчей «Венеция» располагается на 19-й строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 16 очков. «Рома» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 34 очка. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 54 очка.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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