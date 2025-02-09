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«Ман Сити» может потратить € 170-200 млн на покупку двух игроков «Байера» летом — CO

«Ман Сити» может потратить € 170-200 млн на покупку двух игроков «Байера» летом — CO
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«Манчестер Сити» рассматривает вариант с покупкой футболистов «Байера» Флориана Вирца и Жереми Фримпонга, за которых «горожане» могут заплатить € 170-200 млн грядущим летом. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, конкуренцию «Манчестер Сити» в борьбе за игроков леверкузенского клуба могут составить «Арсенал», «Ливерпуль», мадридский «Реал», «Бавария» и «ПСЖ».

При этом подчёркивается, что с учётом проходящего судебного разбирательства между «Манчестер Сити» и английской Премьер-лигой, обвиняющей «горожан» в нарушении более чем 115 финансовых правил, маловероятно, что манкунианцы решат пренебречь данными правилами грядущим летом.

Флориан Вирц Подробнее
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