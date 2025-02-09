Ливай Гарсия и его агент получат 20% от суммы трансфера нападающего в «Спартак»

Нападающий Ливай Гарсия и его агент получат от АЕКа 20% от суммы трансфера в «Спартак» – около € 4 млн на двоих. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

Красно-белые объявили о переходе 27-летнего форварда из греческого АЕКа 7 февраля. Действующее трудовое соглашение Гарсии с московским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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