Агент Акаев: трансфер Ливая Гарсии видится большой победой менеджмента «Спартака»

Футбольный агент Джамал Акаев, специализирующийся на греческом и турецком рынках, высказался о переходе в «Спартак» нападающего Ливая Гарсии из афинского АЕКа.

«В последнее время я внимательно слежу за греческим рынком и достаточно погружён в события, в нём происходящие. Могу сказать, что Ливай Гарсия — яркий игрок, способный одинаково здорово сыграть как на острие, так и на флангах в атаке. Один из самых ярких созидателей Суперлиги Греции на протяжении последних пяти лет. Главная звезда чемпионского АЕКа 2023 года.

В том же году у АЕКа было официальное предложение по нему от «Ланса» в размере € 20 млн. Тогда клуб своего лидера не отпустил.

Трансфер Гарсии в «Спартак» широко освещается в греческих СМИ, среди специалистов и болельщиков. Получится ли у него в России, покажет время. Но на сегодняшний день этот трансфер видится большой победой менеджмента «Спартака», — сказал Акаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.