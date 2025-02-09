Агент Акаев назвал плюсы и минусы новичка «Спартака» Ливая Гарсии

Футбольный агент Джамал Акаев, специализирующийся на греческом и турецком рынках, назвал плюсы и минусы новичка «Спартака» Ливая Гарсии.

«Ливай Гарсия — быстрый, сильный игрок, с хорошим дриблингом. Когда он здоров и в форме, представляет угрозу для любого соперника. Из минусов отметил бы подверженность травмам. Надолго Ливай не выпадал, но периодически пропускает матчи из-за проблем со здоровьем», — сказал Акаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Красно-белые объявили о переходе 27-летнего форварда из греческого АЕКа 7 февраля. Действующее трудовое соглашение Гарсии с московским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.