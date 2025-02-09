Игорь Семшов: Зимний Кубок РПЛ заинтересовал клубы из Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара

Бывший полузащитник «Зенита» и московского «Динамо» Игорь Семшов высказался о готовности «Аль-Насра» приехать на турнир в Россию, о чём ранее сообщил коммерческий директор саудовского клуба Жорди Дюранте. Напомним, в составе «Аль-Насра» выступает нападающий Криштиану Роналду.

«Зимний Кубок РПЛ заинтересовал другие зарубежные клубы — особенно из Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара. Думаю, они не против поучаствовать в таких же турнирах, где собраны сильные команды. Мы только за, если «Аль-Наср» приедет в Москву — увидеть хороших футболистов и звёзд. Сейчас уровень футбола в этих странах процветает. Несмотря на возраст некоторых звёзд, мастерство всегда остаётся при них.

Роналду в 40 лет продолжает держать себя в форме и забивать. У него остаётся жажда борьбы и игры. Помимо Роналду, во всех клубах есть мировые звёзды. Даже уровень местных футболистов повышается, потому что эти звёзды тренируются рядом с ними», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.