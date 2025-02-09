Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Локо» Веселов: наконец-то фанаты узнали, кого подписали вместе со «Смешариками»

Вратарь «Локо» Веселов: наконец-то фанаты узнали, кого подписали вместе со «Смешариками»
Аудио-версия:
Комментарии

20-летний вратарь «Локомотива» Даниил Веселов поделился эмоциями от победы железнодорожников в товарищеском матче с ереванским «Урарту» (2:0). Для голкипера этот матч стал первым, где он провёл за красно-зелёных на поле все 90 минут.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
08 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
2 : 0
Урарту
Ереван, Армения
1:0 Воробьёв – 14'     2:0 Самошников – 49'    

«Обыкновенные ощущения, предсезонная подготовка. Ничего особенного. Хорошо, что команда выиграла. Конечно, на сборах это не главное, но как хороший бонус перед выходными.

Когда узнал, что выйду в старте? Вчера на тренировке мне сообщили об этом. Врать не буду, это было неожиданностью, но приятной. Как я справился, решать не мне, так что главное, что победили. Волнение присутствовало, скрывать не буду. Если мандража и волнения нет у спортсмена перед стартом, значит, ему безразлично.

А так, наконец-то болельщики узнали, кто такой Даниил Веселов, которого ещё летом подписали вместе со «Смешариками» («Локомотив» и российский анимационный сериал «Смешарики» заключили двухлетнее соглашение о сотрудничестве. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Веселов в интервью пресс-службе клуба.

Веселов перешёл в «Локомотив» летом 2024 года из «Крыльев Советов-2».

Материалы по теме
«Локомотив» одержал победу над армянским «Урарту» в товарищеском матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android