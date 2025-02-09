Вратарь «Локо» Веселов: наконец-то фанаты узнали, кого подписали вместе со «Смешариками»

20-летний вратарь «Локомотива» Даниил Веселов поделился эмоциями от победы железнодорожников в товарищеском матче с ереванским «Урарту» (2:0). Для голкипера этот матч стал первым, где он провёл за красно-зелёных на поле все 90 минут.

«Обыкновенные ощущения, предсезонная подготовка. Ничего особенного. Хорошо, что команда выиграла. Конечно, на сборах это не главное, но как хороший бонус перед выходными.

Когда узнал, что выйду в старте? Вчера на тренировке мне сообщили об этом. Врать не буду, это было неожиданностью, но приятной. Как я справился, решать не мне, так что главное, что победили. Волнение присутствовало, скрывать не буду. Если мандража и волнения нет у спортсмена перед стартом, значит, ему безразлично.

А так, наконец-то болельщики узнали, кто такой Даниил Веселов, которого ещё летом подписали вместе со «Смешариками» («Локомотив» и российский анимационный сериал «Смешарики» заключили двухлетнее соглашение о сотрудничестве. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Веселов в интервью пресс-службе клуба.

Веселов перешёл в «Локомотив» летом 2024 года из «Крыльев Советов-2».