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«Севилья» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча 23-го тура Ла Лиги начнётся в 23:00

«Севилья» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча 23-го тура Ла Лиги начнётся в 23:00
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Сегодня, 9 февраля, состоится матч 23-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Севилья» и каталонская «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. В качестве главного арбитра встречи выступит Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Испания — Примера . 23-й тур
09 февраля 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Севилья
Севилья
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последний раз команды встречались между собой в матче 10-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025. Тогда сильнее оказалась «Барселона» (5:1).

После 22 сыгранных матчей «Барселона» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 45 очков. «Севилья» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 28 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Реал», у которого 50 очков после 23 матчей.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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