Бышовец — о Соболеве: после зимней паузы увидим его лучшую версию

Экс главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец высказался об игре нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Соболева.

«После перехода в «Зенит» у Соболева мало что получалось. Можно сказать, что сразу в команду влиться не удалось. Но, думаю, вторую часть сезона Александр проведёт результативнее, чем первую.

Сборы должны помочь ему адаптироваться. После зимней паузы увидим лучшую версию Соболева», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Соболев сыграл за «Зенит» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 6 млн.

11 февраля «Зенит» сыграет со «Спартаком» в рамках финала Winline Зимнего Кубка Российской Премьер-Лиги.