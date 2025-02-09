Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бышовец — о Соболеве: после зимней паузы увидим его лучшую версию

Бышовец — о Соболеве: после зимней паузы увидим его лучшую версию
Аудио-версия:
Комментарии

Экс главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец высказался об игре нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Соболева.

«После перехода в «Зенит» у Соболева мало что получалось. Можно сказать, что сразу в команду влиться не удалось. Но, думаю, вторую часть сезона Александр проведёт результативнее, чем первую.

Сборы должны помочь ему адаптироваться. После зимней паузы увидим лучшую версию Соболева», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Соболев сыграл за «Зенит» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 6 млн.

11 февраля «Зенит» сыграет со «Спартаком» в рамках финала Winline Зимнего Кубка Российской Премьер-Лиги.

Материалы по теме
Погребняк — о «Зените»: если они купят всех, кто нужен, это будет весомая заявка на титул
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android