Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Унаи Эмери — о Маркусе Рашфорде: у него огромный потенциал, который можно раскрыть

Унаи Эмери — о Маркусе Рашфорде: у него огромный потенциал, который можно раскрыть
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал переход форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда в бирмингемский клуб на правах аренды.

«Я очень доволен этим переходом, который мы сделали, я очень доволен им. Разговор, который у меня был с ним, был совершенно обычным разговором игрока и тренера, мы говорили о футболе. Хочу увидеть от него лучшую игру. Как от человека, который пришёл в раздевалку, как ещё один игрок, помогающий нам. Думаю, что у него огромный потенциал, который можно раскрыть. Не хочу знать причину его ухода из Манчестера, но я очень рад, что он останется здесь», — приводит слова Эмери Sky Sports.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и тремя результативными передачами.

Материалы по теме
Игроки «Барселоны» выступали против прихода Рашфорда в клуб — El Nacional
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android