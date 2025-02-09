Унаи Эмери — о Маркусе Рашфорде: у него огромный потенциал, который можно раскрыть

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал переход форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда в бирмингемский клуб на правах аренды.

«Я очень доволен этим переходом, который мы сделали, я очень доволен им. Разговор, который у меня был с ним, был совершенно обычным разговором игрока и тренера, мы говорили о футболе. Хочу увидеть от него лучшую игру. Как от человека, который пришёл в раздевалку, как ещё один игрок, помогающий нам. Думаю, что у него огромный потенциал, который можно раскрыть. Не хочу знать причину его ухода из Манчестера, но я очень рад, что он останется здесь», — приводит слова Эмери Sky Sports.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и тремя результативными передачами.