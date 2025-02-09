«Ахмат» со счётом 4:0 разгромил «Кызыл-Жар» в контрольном матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались грозненский «Ахмат» и «Кызыл-Жар» из Казахстана. Команды играли на стадионе спортивного центра «Калиста» в Белеке (Турция). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Российский клуб одержал разгромную победу со счётом 4:0.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 февраля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Ахмат
Грозный, Россия
Окончен
4 : 0
Кызыл-Жар
Петропавловск, Казахстан
1:0 Жиров – 61' 2:0 Руис Диас – 67' 3:0 Шатара – 79' 4:0 Харин – 81'
Первый гол в матче был забит на 61-й минуте. Его автором стал защитник «Ахмата» Александр Жиров. На 67-й минуте парагвайский нападающий Родриго Руис Диас увеличил преимущество грозненцев. На 79-й минуте защитник Милош Шатара забил третий мяч в ворота «Кызыл-Жара», а спустя две минуты Евгений Харин забил четвёртый мяч.
«Ахмат» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 13 очков за 18 встреч.
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