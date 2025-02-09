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Видео: Жозе Моуринью остановил клубный автобус, чтобы впустить болельщика «Фенербахче»

Видео: Жозе Моуринью остановил клубный автобус, чтобы впустить болельщика «Фенербахче»
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью пригласил фаната войти в клубный автобус.

«Любишь [Себастьяна] Шиманьского? Иди, поцелуй его», — сказал Моуринью в видео.

В данном видеоролике болельщик клуба бежал рядом с автобусом, и Моуринью попросил водителя остановиться, чтобы впустить его. Внутри фанат пообщался с португальским специалистом и сделал с ним фото, а также встретился с футболистами клуба.

После 23 сыгранных матчей «Фенербахче» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 54 очка. В следующем туре подопечные Жозе Моуринью сыграют с «Аланьяспором». Турнирную таблицу турецкого чемпионата возглавляет «Галатасарай», у которого 57 очков.

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