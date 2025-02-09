Обляков: Мухин погрустнел на сборах? Вы не вовремя приехали — он всегда шутит

Футболист московского ЦСКА Иван Обляков высказался о настроении полузащитника Максима Мухина зимних учебно-тренировочных сборах.

«Футболисты радуются, когда заканчиваются сборы, всё-таки тяжёлая работа. Мухин погрустнел? Он человек настроения, вы не вовремя приехали, а так он всегда шутит», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Мухин выступает в составе красно-синих с лета 2021 года. За этот период он принял участие в 69 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Напомним, в октябре 2023 года Мухин получил травму, врачи диагностировали у игрока разрыв передней крестообразной связки.