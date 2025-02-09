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Главный тренер ЦСКА Николич: усиления будут, но не надо ожидать чуда

Главный тренер ЦСКА Николич: усиления будут, но не надо ожидать чуда
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич уверен, что в клубе появятся новые игроки до конца зимнего трансферного окна.

«Думаю, да, ждать новичков можно. Но, к сожалению, до сих пор никого нет. А уже заканчивается второй сбор. Будет здорово, если у нас будут усиления, но не надо ожидать чуда. Каждому футболисту нужно время на адаптацию, будь то игрок из Южной Америки, Африки и так далее. Уверен, что ЦСКА усилится до конца трансферного окна. Всем нужно набраться терпения», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее в СМИ появлялась информация, что красно-синие пытаются приобрести 18-летнего атакующего полузащитника Лоррана из «Фламенго».

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