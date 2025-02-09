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Игрок ЦСКА Обляков: надо побеждать в Кубке России и в чемпионате

Игрок ЦСКА Обляков: надо побеждать в Кубке России и в чемпионате
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Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков высказался о текущем положении армейцев в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а также заявил, что клубу нужно побеждать и в Кубке, и в чемпионате России.

«Пропущенные голы в концовках исправляем, стараемся улучшать, сохранять концентрацию. Не самое приятное место — шестое. Хочется быть выше, побеждать. Хочется выигрывать. Надо побеждать в Кубке, но и в чемпионате тоже», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков.

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