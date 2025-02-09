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Главный тренер ЦСКА Николич рассказал, на какую позицию ждёт усиление

Главный тренер ЦСКА Николич рассказал, на какую позицию ждёт усиление
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался относительно возможного усиления армейцев в зимнее трансферное окно.

«Больше всего жду новичков на позицию нападающего — это уже не секрет и обсуждалось 100 раз. Но Глебов тоже будет получать игровое время, это точно. Он будет продолжать прогрессировать, конкуренция всегда нужна. Пусть будет четыре-пять игроков, пусть борются друг с другом.

Тогда у тренера будет больше возможностей, тогда это пойдёт на пользу команде», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 18 туров РПЛ ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с санкт-петербургским «Зенитом». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.

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